«Реал» одержал волевую победу в матче с «Мальоркой»

В пятом туре Ла Лиги «Реал» проводил второй домашний матч в сезоне, играя против «Мальорки». Мадридцы уже традиционно пропустили один гол, в конце первого тайма неприкрытый Ведат Мурики отличился ударом головой после подачи на дальнюю штангу. В ответ Федерико Вальверде пробежал практически полполя и пробил голкипера. В похожем стиле реализовал свой момент и Винисиус Жуниор, а в районе 90 минуты забил Родриго, здорово разобравшись с обороной. Перед финальным свистком Антонио Рюдигер поставил точку после подачи Тони Крооса со штрафного.

4:1, «Реал» идет без потерь и лидирует с запасом в два очка от «Барселоны».