Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» одержал волевую победу в матче с «Мальоркой»

 
11 Сентября 2022 • 16:55 Комментировать (3)
Реал Мадрид
4:1
Мальорка
окончен

В пятом туре Ла Лиги «Реал» проводил второй домашний матч в сезоне, играя против «Мальорки». Мадридцы уже традиционно пропустили один гол, в конце первого тайма неприкрытый Ведат Мурики отличился ударом головой после подачи на дальнюю штангу. В ответ Федерико Вальверде пробежал практически полполя и пробил голкипера. В похожем стиле реализовал свой момент и Винисиус Жуниор, а в районе 90 минуты забил Родриго, здорово разобравшись с обороной. Перед финальным свистком Антонио Рюдигер поставил точку после подачи Тони Крооса со штрафного.

4:1, «Реал» идет без потерь и лидирует с запасом в два очка от «Барселоны».

Протокол игры  
Реал Мадрид4:1Мальорка
  35'Мурики Ведат (0:1)
(1:1) Вальверде Федерико45'  
(2:1) Винисиус Жуниор72'  
(3:1) Родриго89'  
(4:1) Рюдигер Антонио 90'  
Куртуа ТибоВаскес Лукас 72' (Карвахаль Даниэль ( 72') Рюдигер АнтониоАлаба Давид  82'Менди Ферлан  25' 60' (Начо Фернандес ( 60') Вальверде Федерико  34'Кроос ТониСебальос Дани 69' (Камавинга Эдуардо ( 69') РодригоАзар Эден 60' (Модрич Лука ( 60') Винисиус Жуниор
Запасные: Диас МарианоЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо ХесусЧуамени ОрельенАсенсио Марко
Райкович ПредрагВальент Мартин  85'Раильо Антонио  39'Настасич Матия  16'Маффео Пабло  25'Коста ХаумеРуис Иньиго 59' (Санчес Антонио ( 59'  85') Батталья Родриго 53' (Баба Иддрису ( 53') Родригес Даниэль 59' (Гренье Клеман ( 59') Ли Кан Ин 79' (Лаго Жуниор ( 79') Мурики Ведат 79' (Пратс Абдон ( 79')
Запасные: Копете ХосеРикельме ЛеонардоКуфре БрианАнхель ЛуисГонсалес ДжованниЛьябрес ХавьерРуссо Франко
11 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
gresnik
11 Сентября 2022 в 18:16
Супер матч который заставил понервничать, но Класс решил))) Феде это уже игрок основы железно...скорость и выносливость просто сумасшедшая а какие пушечные удары (сегодня мы в этом убедились)
Вини уже игрок топ уровня ценной в 100-150 лямов не меньше!
В общем всех с победой !! HALA MADRID!!
ОдмЫн
11 Сентября 2022 в 17:04
Мне больше понравился сегодня Себальес. Азар лишний. Лучше Мариано Диаса гонять
andi
11 Сентября 2022 в 17:18
Азар давно лишний и сплавить его не кому.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Реал Мадрид 4:1 Мальорка 1.27 5.90 11.00
Идет 45 минута Эльче 0:4 Атлетик Б 4.80 3.65 1.77
11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 4.20 3.15 2.05
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.90 3.40 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
17:07 · Испания. Ла Лига
​Винисиус продлил забивную серию до 5 матчей
16:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» одержал волевую победу в матче с «Мальоркой» 2
16:11 · Испания. Ла Лига
​Симеоне расхвалил Витселя 1
14:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 6
10:33 · Испания. Ла Лига
Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Мальорка»
09:40 · Испания. Ла Лига
Бускетс принял решение по будущему в «Барселоне» 1
09:03 · Испания. Ла Лига
Коке стал рекордсменом «Атлетико»
07:23 · Испания. Ла Лига
Хави повторил рекорд Зидана
07:17 · Испания. Ла Лига
Прервалась невероятная серия Облака за «Атлетико»
07:11 · Испания. Ла Лига
Симеоне стал рекордсменом «Атлетико»
06:28 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» подал в суд на бывшую девушку и требует 90 тысяч евро
10 Сентября
23:58 · Испания. Ла Лига
4 удара - 4 гола: «Атлетико» разгромил «Сельту» 1
23:56 · Испания. Ла Лига
Неймар: «Рюдигер вселяет страх» 1
23:19 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы доминировали и выиграли заслуженно»
22:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» с пятой попытки обыграла «Кадис» 6
Все новости
Рекомендуем