«Реал» одержал волевую победу в матче с «Мальоркой»

В пятом туре Ла Лиги «Реал» проводил второй домашний матч в сезоне, играя против «Мальорки». Мадридцы уже традиционно пропустили один гол, в конце первого тайма неприкрытый Ведат Мурики отличился ударом головой после подачи на дальнюю штангу. В ответ Федерико Вальверде пробежал практически полполя и пробил голкипера. В похожем стиле реализовал свой момент и Винисиус Жуниор, а в районе 90 минуты забил Родриго, здорово разобравшись с обороной. Перед финальным свистком Антонио Рюдигер поставил точку после подачи Тони Крооса со штрафного.
4:1, «Реал» идет без потерь и лидирует с запасом в два очка от «Барселоны».
Протокол игры
|35'Мурики Ведат (0:1)
|(1:1) Вальверде Федерико45'
|(2:1) Винисиус Жуниор72'
|(3:1) Родриго89'
|(4:1) Рюдигер Антонио 90'
Куртуа Тибо•Васкес Лукас72' (Карвахаль Даниэль (72') •Рюдигер Антонио•Алаба Давид• 82'Менди Ферлан 25'60' (Начо Фернандес (60') •Вальверде Федерико• 34'Кроос Тони•Себальос Дани69' (Камавинга Эдуардо (69') •Родриго•Азар Эден60' (Модрич Лука (60') •Винисиус Жуниор
Райкович Предраг•Вальент Мартин• 85'Раильо Антонио• 39'Настасич Матия• 16'Маффео Пабло• 25'Коста Хауме•Руис Иньиго59' (Санчес Антонио (59') • 85'Батталья Родриго53' (Баба Иддрису (53') •Родригес Даниэль59' (Гренье Клеман (59') •Ли Кан Ин79' (Лаго Жуниор (79') •Мурики Ведат79' (Пратс Абдон (79')
11 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Вини уже игрок топ уровня ценной в 100-150 лямов не меньше!
В общем всех с победой !! HALA MADRID!!
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