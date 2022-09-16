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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пеле выразил слова поддержки Винисиусу после расистского скандала

 
16 Сентября 2022 • 23:47 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Мальорка
окончен

Легенда мирового футбола Пеле обратился со словами поддержки своему соотечественнику Винисиусу Жуниору после расистского скандала на испанском телевидении.

Напомним, что президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво раскритиковал звезду мадридского «Реала» за его стиль празднования гола после победы «королевского» клуба над «Мальоркой». Браво сравнил форварда с обезьяной.

«Футбол — это радость. Это танец. Настоящая вечеринка. Хоть расизм всё ещё существует, мы не позволим ему помешать нам продолжать улыбаться», – написал один из величайших игроков в истории в своих социальных сетях.

Отметим, что Винисиус отлично начал нынешний футбольный сезон. В восьми поединках он стал автором пяти забитых мячей в рамках всех соревнований.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Пеле Винисиус Жуниор
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