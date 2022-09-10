Неймар: «Рюдигер вселяет страх»

Бразильский нападающий Неймар полон уважения к немецкому ветерану Антонио Рюдигеру, который сменил «Челси» на мадридский «Реал» и уже успел завоевать авторитет в своем новом клубе, а также во всем чемпионате. Полон уважения к нему и бразилец Неймар, несмотря на то, что в одной команде с Рюдигером ему играть не доводилось.

- Мне нравится он. Рюдигер вселяет страх. Очень большой, сильный игрок. Думаю, что его боюсь не только я, а многие форварды, - цитирует Неймара испанское издание Sport.

С 2017 года Неймар выступает в составе парижского «ПСЖ», ранее он защищал цвета бразильских клубов и каталонской «Барселоны».