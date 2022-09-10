Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймар: «Рюдигер вселяет страх»

 
10 Сентября 2022 • 23:56 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Мальорка
1 1.25 X 6.00 2 11.50
Через 13 ч. 29 мин.

Бразильский нападающий Неймар полон уважения к немецкому ветерану Антонио Рюдигеру, который сменил «Челси» на мадридский «Реал» и уже успел завоевать авторитет в своем новом клубе, а также во всем чемпионате. Полон уважения к нему и бразилец Неймар, несмотря на то, что в одной команде с Рюдигером ему играть не доводилось.

- Мне нравится он. Рюдигер вселяет страх. Очень большой, сильный игрок. Думаю, что его боюсь не только я, а многие форварды, - цитирует Неймара испанское издание Sport.

С 2017 года Неймар выступает в составе парижского «ПСЖ», ранее он защищал цвета бразильских клубов и каталонской «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Неймар Антонио Рюдигер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
11 Сентября 2022 в 00:05
У него ещё брат был - Райцигер... Оба страшные противогазы.... А-ха-ха-ха...👬🏿..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эспаньол 2:3 Севилья 2.75 3.20 2.70
окончен Кадис 0:4 Барселона 13.00 6.20 1.25
окончен Атлетико М 4:1 Сельта 1.68 3.70 5.50
11.09  15:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.25 6.00 11.50
11.09  17:15 Эльче ... Атлетик Б 4.20 3.50 1.90
11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 3.95 3.10 2.10
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.85 3.45 2.45
Все матчи
Новости
10 Сентября
23:58 · Испания. Ла Лига
4 удара - 4 гола: «Атлетико» разгромил «Сельту»
23:56 · Испания. Ла Лига
Неймар: «Рюдигер вселяет страх» 1
23:19 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы доминировали и выиграли заслуженно»
22:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» с пятой попытки обыграла «Кадис» 6
22:17 · Испания. Ла Лига
Матч между «Кадисом» и «Барселоной» возобновился после 45-минутной паузы
22:07 · Испания. Ла Лига
Левандовски установил рекорд Ла Лиги в 21 веке 2
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Сельта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
21:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» лишь шесть раз пробила по воротам в первом тайме матча с «Кадисом» - худший результат в сезоне 1
19:15 · Испания. Ла Лига
«Севилья» победила впервые в сезоне, забив три мяча «Эспаньолу»
19:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на матч с «Кадисом»
19:00 · Испания. Ла Лига
«Кадис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 2
17:50 · Испания. Ла Лига
​Ещё два бразильца из «Реала» получат испанские паспорта
16:58 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» переиграл «Валенсию»
16:37 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, в каком случае даёт футболистам отдых
16:31 · Испания. Ла Лига
Гави в ближайшее время подпишет новый контракт с «Барселоной» слухи
Все новости
Рекомендуем