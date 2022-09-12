Анчелотти оценил игру Вальверде за «Реал»

В матче пятого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» отпраздновал волевую победу над «Мальоркой» со счетом 4:1. После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника команды Федерико Вальверде.

«Федерико – важное звено нашего коллектива. Могу назвать его одним из лидеров «Реала». В этом матче у нас было превосходство за счет скорости и энергии. Отношение и настрой футболистов позволяют нам добиваться хороших результатов», - передает слова итальянского наставника клубная пресс-служба.

После пяти туров «Реал» набрал 15 очков и лидирует в таблице Ла Лиги.