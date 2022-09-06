«Музыка нас связала, тайною нашей стала» - Алаба рассказал, что мечтал стать музыкантом

Австрийский защитник Давид Алаба сделал блистательную карьеру в таких клубах, как мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», однако в детстве он, оказывается, мечтал о музыкальной карьере. Как признался оборонец мадридского гранда, музыка - это столь же важная для него страсть, как и футбол.

- С детства я слушаю музыку 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В квартире, в машине, везде, музыка, музыка, музыка. Мы с друзьями пели вместе. Я мечтал о карьере певца, но, к счастью, быстро понял, что успешным певцом стать не смогу. И, надо заметить, футбол я любил не меньше, - цитирует Алабу портал Goal.