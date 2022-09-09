Модрич: «Наслаждаюсь футболом сильнее, чем когда-либо раньше»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, отмечающий 37-й день рождения, поделился мыслями о своей карьере.

Несмотря на преклонный по футбольным меркам возраст, хорват остаётся одним из ключевых игроков «сливочных».

«Мне нравится то, что я делаю, и я получаю от своей работы больше удовольствие, чем когда-либо раньше, – рассказывает Модрич в интервью Marca. – Это связано с моим возрастом – я знаю, что выступать на высоком уровне в такие годы довольно непросто, поэтому ценю то, что у меня есть.

Меня постоянно спрашивают, в чём мой секрет, но я просто не знаю, что на это ответить. Это получается естественным путём. Я живу футболом 24 часа в сутки, и это очень важно», – отметил лидер «Реала».