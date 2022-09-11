​Асенсио выразил гнев из-за невыхода на поле – Анчелотти отреагировал

Марко Асенсио не вышел на поле в воскресном матче Ла Лиги против «Мальорки». Когда полузащитник понял, что не сыграет, он бросил на землю манишку и пнул бутылку с водой, выражая гнев.

После игры комментарий на этот счёт дал главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Если Асенсио разозлился, я с ним согласен. Это нормально – значит он хочет играть, хочет чувствовать себя важным в команде. Я полностью согласен с его гневом», - сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча.

Отметим, что «Реал» выиграл все семь матчей в сезоне 2022/2023. Теперь команда Карло Анчелотти будет готовиться к приёму «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.