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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Асенсио выразил гнев из-за невыхода на поле – Анчелотти отреагировал

 
11 Сентября 2022 • 18:53 Комментировать (1)
Реал Мадрид
4:1
Мальорка
окончен

Марко Асенсио не вышел на поле в воскресном матче Ла Лиги против «Мальорки». Когда полузащитник понял, что не сыграет, он бросил на землю манишку и пнул бутылку с водой, выражая гнев.

После игры комментарий на этот счёт дал главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Если Асенсио разозлился, я с ним согласен. Это нормально – значит он хочет играть, хочет чувствовать себя важным в команде. Я полностью согласен с его гневом», - сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча.

Отметим, что «Реал» выиграл все семь матчей в сезоне 2022/2023. Теперь команда Карло Анчелотти будет готовиться к приёму «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Сентября 2022 в 18:54
походу Асенсио сливают....раз не дают сыграть в с Мальоркой, командой такого уровня...
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окончен Реал Мадрид 4:1 Мальорка 1.27 5.90 11.00
окончен Эльче 1:4 Атлетик Б 4.80 3.65 1.77
Идет 23 минута Хетафе 0:0 Реал Сосьедад 4.20 3.15 2.05
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.90 3.40 2.45
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