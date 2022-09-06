Анчелотти: «Модрич – по-прежнему один из лучших в мире»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в восторге от лидера своей команды.

Во вторник хорват может провести свой сотый матч за «Реал» в Лиге чемпионов, а в пятницу отметит 37-й день рождения.

«У Модрича не было серьёзных травм в течение карьеры, и это помогает ему выглядеть настолько здорово в 36 лет. Он по-прежнему является одним из лучших полузащитников мира, – считает Анчелотти. – Его игра не поддаётся объяснению – он просто фантастический футболист с отличными качествами и очень серьёзным подходом к делу.

На этой неделе Луке стукнет 37, и по этому поводу запланирована большая вечеринка. Надеюсь, меня пригласят», – добавил итальянский специалист.