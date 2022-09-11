«Реал» - единственный клуб топ-5 чемпионатов Европы, который идёт без очковых потерь

Пять матчей - пять побед, стопроцентный результат для мадридского «Реала», который в воскресенье, 11 сентября, оставил не у дел «Мальорку», выиграв со счетом 4:1. Причем победа гранда получилась волевой - «Реал» первым пропустил в этой игре, но успел сравнять счет еще до перерыва, а во второй половине встречи забил целых три мяча вернувшейся в Примеру «Мальорке».

Таким образом, мадридский суперклуб остается единственным среди всех участников топ-5 лиг Европы, который еще не терял очки в нынешнем сезоне. Но в следующем матче ему предстоит серьезный экзамен - мадридское дерби, встреча с «Атлетико». Она состоится 18 сентября.