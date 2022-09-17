Дани Алвес дал комментарий о расистском скандале с Винисиусом

Знаменитый бразильский защитник Дани Алвес дал комментарий относительно расистского скандала с Винисиусом Жуниором.

«Серьёзно, идиоты продолжают думать, что проблема в танцах. Господа, настоящая проблема в том, что в Европе полно расистов», – цитирует самого титулованного футболиста в истории Football Espana. Напомним, что в эфире испанского телевидения Винисиуса сравнили с обезьяной за танцевальную манеру празднования забитого мяча в поединке против «Мальорки».

Что интересно, Алвес и сам сталкивался с проявлением расизма. Во время гостевого матча с «Вильярреалом» в 2014 году в защитника кинули банан, однако Дани не растерялся и съел фрукт.

