Анчелотти считает, что Бензема является лучшим форвардом в мире

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, кто может заменить в составе травмированного нападающего Карима Бензема.

Анчелотти сказал Marca о том, что у «Реала» нет замены Бензема, потому что он является лучшим форвардом во всем мире, но вместо него могут сыграть футболисты другого плана, такие как Родриго, Эден Азар, Марко Асенсио и Винисиус Жуниор.

Ранее стало известно о том, что французский нападающий пропустит около десяти дней из-за повреждения, которое он получил в игре первого тура Лиги Чемпионов против «Селтика» (3:0).

В предстоящей встрече «Реал» примет на своем поле «Мальорку» в рамках пятого тура чемпионата Испании.