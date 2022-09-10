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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти считает, что Бензема является лучшим форвардом в мире

 
10 Сентября 2022 • 14:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1 1.25 X 5.90 2 11.00
11.09 15:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, кто может заменить в составе травмированного нападающего Карима Бензема.

Анчелотти сказал Marca о том, что у «Реала» нет замены Бензема, потому что он является лучшим форвардом во всем мире, но вместо него могут сыграть футболисты другого плана, такие как Родриго, Эден Азар, Марко Асенсио и Винисиус Жуниор.

Ранее стало известно о том, что французский нападающий пропустит около десяти дней из-за повреждения, которое он получил в игре первого тура Лиги Чемпионов против «Селтика» (3:0).

В предстоящей встрече «Реал» примет на своем поле «Мальорку» в рамках пятого тура чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго Карим Бензема Эден Азар Марко Асенсио Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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11.09  15:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.25 5.90 11.00
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