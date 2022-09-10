Модрич рассказал, как проходит его обычный день

Ветеран мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о своей жизни в клубе и за его пределами.

9 сентября полузащитник отметил 37-й день рождения. По этому поводу хорват дал интервью, в котором признался, что любит свою работу и уделяет ей практически всё время.

«Сегодня, например, я приехал [на базу «Реала»] более чем за час до тренировки, позавтракал здесь, как обычно и делаю. Я занимаюсь с физиотерапевтами, а затем иду на тренировку. В зависимости от самочувствия я могу провести ещё некоторые время с физиотерапевтами после тренировки, а затем я еду домой, чтобы провести время с семьёй. Звучит скучновато, не так ли?» – рассказал хавбек.