Модрич: «Реалу» есть кем заменить Каземиро»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не считает катастрофой уход Каземиро.

Трио Каземиро – Кроос – Модрич долгие годы помогало «сливочным» добиваться триумфа, но этим летом бразилец решил продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«У нас очень сильная команда, мы отлично играем. Мы потеряли такого важного полузащитника, как Каземиро, но в составе «Реала» есть много отличных игроков, способных успешно его заменить, – рассказывает Модрич в интервью испанским СМИ. – Чуамени быстро осваивается, Камавинга проводит здесь второй сезон, и он уже отлично себя зарекомендовал, Кроос выступает за «Реал» очень давно, Себальос способен приносить много пользы, а Вальверде хорош на любой позиции», – считает хорват, отметивший своё 37-летие.