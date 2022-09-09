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Модрич: «Реалу» есть кем заменить Каземиро»

 
09 Сентября 2022 • 23:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
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11.09 15:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не считает катастрофой уход Каземиро.

Трио Каземиро – Кроос – Модрич долгие годы помогало «сливочным» добиваться триумфа, но этим летом бразилец решил продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«У нас очень сильная команда, мы отлично играем. Мы потеряли такого важного полузащитника, как Каземиро, но в составе «Реала» есть много отличных игроков, способных успешно его заменить, – рассказывает Модрич в интервью испанским СМИ. – Чуамени быстро осваивается, Камавинга проводит здесь второй сезон, и он уже отлично себя зарекомендовал, Кроос выступает за «Реал» очень давно, Себальос способен приносить много пользы, а Вальверде хорош на любой позиции», – считает хорват, отметивший своё 37-летие.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Лука Модрич Каземиро
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