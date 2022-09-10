«Реал» может предложить Анчелотти новый контракт

Руководство «Реала» готово предложить итальянскому специалисту новое соглашение.

В клубе удовлетворены работой, которую проделывает Анчелотти во главе команды. Согласно сведениям Marca, боссы «сливочных» полностью убеждены в том, что наставник уже заслужил новый контракт. Текущий договор рулевого истекает по окончании сезона 2023/24.

В свой второй приход Карло Анчелотти провёл у руля «Реала» 62 матча, в которых команда одержала 45 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений. В прошлом сезоне мадридцы стали победителями Лиги чемпионов, испанской Ла Лиги и Суперкубка Испании, а новую кампанию начали с триумфа в Суперкубке Европы.