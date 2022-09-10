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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может предложить Анчелотти новый контракт

 
10 Сентября 2022 • 02:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1 1.25 X 5.90 2 11.00
11.09 15:00

Руководство «Реала» готово предложить итальянскому специалисту новое соглашение.

В клубе удовлетворены работой, которую проделывает Анчелотти во главе команды. Согласно сведениям Marca, боссы «сливочных» полностью убеждены в том, что наставник уже заслужил новый контракт. Текущий договор рулевого истекает по окончании сезона 2023/24.

В свой второй приход Карло Анчелотти провёл у руля «Реала» 62 матча, в которых команда одержала 45 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений. В прошлом сезоне мадридцы стали победителями Лиги чемпионов, испанской Ла Лиги и Суперкубка Испании, а новую кампанию начали с триумфа в Суперкубке Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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