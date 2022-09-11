Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Мальорка»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка мадридского «Реала» с «Мальоркой» в рамках пятого тура чемпионата Испании.

«Мадрид постарается не травмировать никого и добьется успеха с минимальными потерями. Не исключаю эксперименты, что может позволить отличиться гостям. Моя ставка - победа «Реала» + обе забьют», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Матч «Реала» против «Мальорки» состоится сегодня, 11 сентября, начало – 15:00 по московскому времени.

После четырех туров хозяева набрали 12 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, а гости с пятью очками располагаются на 13-й строчке.