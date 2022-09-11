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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Мальорка»

 
11 Сентября 2022 • 10:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1 1.27 X 5.90 2 11.00
Через 3 ч. 35 мин.

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка мадридского «Реала» с «Мальоркой» в рамках пятого тура чемпионата Испании.

«Мадрид постарается не травмировать никого и добьется успеха с минимальными потерями. Не исключаю эксперименты, что может позволить отличиться гостям. Моя ставка - победа «Реала» + обе забьют», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Матч «Реала» против «Мальорки» состоится сегодня, 11 сентября, начало – 15:00 по московскому времени.

После четырех туров хозяева набрали 12 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, а гости с пятью очками располагаются на 13-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка Александр Мостовой
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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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11.09  15:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.27 5.90 11.00
11.09  17:15 Эльче ... Атлетик Б 4.40 3.55 1.85
11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 4.00 3.10 2.10
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.90 3.40 2.45
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