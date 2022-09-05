Кроос: «Я очень близок с Пересом, у него доброе сердце»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о президенте мадридского клуба Флорентино Пересе.

«Я очень близок с ним, у него доброе сердце. Я здесь уже восемь лет и знаю, что Флорентино ни на секунду не подумал о том, чтобы продать меня. Я приехал всего за 25 миллионов евро, а он мог бы продать меня за большую сумму», — цитирует Крооса Mundo Deportivo с ссылкой на подкаст OMR.

Также немецкий полузащитник признался, что считает переход в «Реал» в 2014 году лучшим решением в своей жизни. Всего в составе «сливочных» Кроос провёл 369 матчей, забив 25 голов и отдав 83 результативные передачи.