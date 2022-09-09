Анчелотти планирует предоставить отдых ключевым игрокам «Реала» в матче с «Мальоркой»

Наставник мадридского «Реала» задумал ротацию состава в матче чемпионата.

Итальянский специалист намерен поберечь силы ведущих игроков команды перед матчем Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига», который состоится в среду. По информации Diario AS, в воскресенье «Реал» может выйти на игру чемпионата с «Мальоркой» в смешанном составе. Свои шансы получат игроки, ранее остававшиеся на скамейке запасных в большинстве случаев.

В настоящий момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с четырьмя победами в четырёх матчах. В Лиге чемпионов «сливочные» также стартовали успешно, обыграв в гостях «Селтик».