Анчелотти предоставил Милитао отдых до конца следующей недели

Сезон толком еще не начался, а у мадридского «Реала» уже начались кадровые проблемы - в матче с «Селтиком» травму получил Карим Бензема, который пропустит примерно месяц. А сейчас выяснилось, что и Эдер Милитао пропустит ближайшие два матча команды. В принципе, он мог бы сыграть как в ближайшей игре чемпионата с «Мальоркой», так и в следующем матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Но Карло Анчелотти, наставник мадридского клуба, решил дать отдохнуть Милитао - обследование выявило мышечное микроповреждение, которое не мешает играть, но может создать большие проблемы, если усугубится. Поэтому Анчелотти решил поберечь игрока для дерби с «Атлетико» 18 сентября. До этого Милитао на поле появляться не будет.