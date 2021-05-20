Кроос обвинил судейство в том, что «Реал» уступает «Атлетико» 2 очка в таблице

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не согласен с решениями рефери в матче 10 мая против «Севильи».

Как цитирует испанская газета As, Кроос считает решения арбитра Мартинеса Мунуэры ошибочными, из-за чего в Примере обострилась борьба за чемпионство. Немецкий плеймейкер отметил, что почти никогда не говорит о судействе, но в этот раз рефери допустил слишком много ошибок. Скорее всего, Кроос говорит о моменте, когда судья отменил пенальти в ворота «Севильи» после просмотра видеоповтора.

Перед последним туром сезона 2020/21 мадридский «Реал» на два очка отстаёт от «Атлетико». В случае равенства очков за счёт личных встреч «сливочные» станут чемпионами Ла Лиги.