Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Кроос обвинил судейство в том, что «Реал» уступает «Атлетико» 2 очка в таблице

20 Мая 2021, 19:13,

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не согласен с решениями рефери в матче 10 мая против «Севильи». 

Как цитирует испанская газета As, Кроос считает решения арбитра Мартинеса Мунуэры ошибочными, из-за чего в Примере обострилась борьба за чемпионство. Немецкий плеймейкер отметил, что почти никогда не говорит о судействе, но в этот раз рефери допустил слишком много ошибок. Скорее всего, Кроос говорит о моменте, когда судья отменил пенальти в ворота «Севильи» после просмотра видеоповтора.

Перед последним туром сезона 2020/21 мадридский «Реал» на два очка отстаёт от «Атлетико». В случае равенства очков за счёт личных встреч «сливочные» станут чемпионами Ла Лиги.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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