Модрич – о ничьей с «Севильей»: «Мы сделали всё, чтобы победить сегодня»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал результат матча с «Севильей» (2:2).

«Мы сделали всё, чтобы победить сегодня, но в итоге потеряли два очка. Думаю, что мы играли неплохо, особенно это касается второго тайма, казалось бы, что мы должны пробивать пенальти, но в итоге ставят одиннадцатиметровый в наши ворота, не знаю, попал ли мяч в руку Милитао. Могу с уверенностью сказать, что мы по-прежнему будем бороться за победу в чемпионате», - цитирует Модрича Marca.

После 35 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Атлетико» на два зачетных балла.