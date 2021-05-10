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Модрич – о ничьей с «Севильей»: «Мы сделали всё, чтобы победить сегодня»

10 Мая 2021, 00:35,

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал результат матча с «Севильей» (2:2).

«Мы сделали всё, чтобы победить сегодня, но в итоге потеряли два очка. Думаю, что мы играли неплохо, особенно это касается второго тайма, казалось бы, что мы должны пробивать пенальти, но в итоге ставят одиннадцатиметровый в наши ворота, не знаю, попал ли мяч в руку Милитао. Могу с уверенностью сказать, что мы по-прежнему будем бороться за победу в чемпионате», - цитирует Модрича Marca.

После 35 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Атлетико» на два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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