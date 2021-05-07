Почему Зидан хочет уйти из «Реала» – мнение

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07 Мая 2021, 22:23,
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Футболисты мадридского «Реала» подозревают, что главный тренер Зинедин Зидан покинет клуб уже в конце текущего сезона. Об этом рапортует Goal.
По информации издания, Зидан готов расстаться с командой даже вопреки контрактному соглашению, рассчитанному до 2022 года.
Настроение Зидана стало ухудшаться после вылета его команды в полуфинале Лиги чемпионов. Ситуацию усугубляют неподконтрольные процессы – травмы, сложный календарь, а также участившаяся в последнее время критика.
Руководство «Реала» настроено удержать наставника, но уважает и готово принять любое решение легенды клуба.
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Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан