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Почему Зидан хочет уйти из «Реала» – мнение

07 Мая 2021, 22:23,

Футболисты мадридского «Реала» подозревают, что главный тренер Зинедин Зидан покинет клуб уже в конце текущего сезона. Об этом рапортует Goal.

По информации издания, Зидан готов расстаться с командой даже вопреки контрактному соглашению, рассчитанному до 2022 года.

Настроение Зидана стало ухудшаться после вылета его команды в полуфинале Лиги чемпионов. Ситуацию усугубляют неподконтрольные процессы – травмы, сложный календарь, а также участившаяся в последнее время критика.

Руководство «Реала» настроено удержать наставника, но уважает и готово принять любое решение легенды клуба.

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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