Рамос получил травму и не сыграет с «Севильей»

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил травму, об этом рапортует пресс-служба «королевского» клуба. У 35-летнего футболиста повреждение левой ноги.

После медобследования у капитана команды был диагностирован тендиноз мышцы ноги. Из-за этого повреждения Серхио пропустит предстоящий поединок против «Севильи» в рамках 35 тура Примеры.

Матч состоится в Мадриде в воскресенье, 9 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После 34 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, а «Севилья» располагается на четвертой позиции.