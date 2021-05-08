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Рамос получил травму и не сыграет с «Севильей»

08 Мая 2021, 13:36,

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил травму, об этом рапортует пресс-служба «королевского» клуба. У 35-летнего футболиста повреждение левой ноги.

После медобследования у капитана команды был диагностирован тендиноз мышцы ноги. Из-за этого повреждения Серхио пропустит предстоящий поединок против «Севильи» в рамках 35 тура Примеры.

Матч состоится в Мадриде в воскресенье, 9 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После 34 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, а «Севилья» располагается на четвертой позиции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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Vova52
08 Мая 2021, 16:47

Sachkuet sterva...

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