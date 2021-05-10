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Зидан недоволен работой судей в матче с «Севильей»

10 Мая 2021, 08:36,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с представителями СМИ после вчерашнего поединка против «Севильи». Встреча состоялась в столице Испании и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Не могу понять, почему судьи увидели игру рукой Милитао, но проигнорировали такой же момент с игроком гостей. Меня огорчило решение рефери. Стараюсь не говорить о работе арбитров, но сейчас я очень недоволен.

Мои подопечные заслуживали большего, весь второй тайм мы показывали отличный футбол. Ничего не поделаешь, но «Реал» будет биться до конца», - приводит слова француза Football Espana.

После 35 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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