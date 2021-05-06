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​Игроки «Реала» считают, что Зидан уйдёт

06 Мая 2021, 17:29,

Футболисты «Реала» считают, что Зинедин Зидан покинет тренерский мостик команды в конце сезона. Об этом сообщает испанский филиал Goal.com со ссылкой на источники в раздевалке.

Отмечается, что футболисты «Реала» видят, насколько Зидан устал от напряжённого календаря, обилия травм и критики со стороны общественности.

Напомним, в среду «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Челси» в ответном полуфинале с результатом 0:2. Теперь мадридская команда сосредоточится на решении задачи по защите чемпионского титула Примеры. На текущую минуту «сливочные» идут в таблице вторыми, отставая от «Атлетико» на 2 очка.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (6)
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0
Vova52
06 Мая 2021, 19:40

Bez Zidana real pokatitsia v propast@...

0
Фанат ЗиЗу
06 Мая 2021, 19:02

Зидана не уволят , он максимум сам может уйти. Слишком большая поддержка от перца к нему.

0
Misha_diablo_football
06 Мая 2021, 18:49

Не уйдет если выиграют Ла-лиги, а на данный момент все карты на руках у мадридцев побеждай все игры и жди отсечки от матрасников (которые будут гостить в Камп Ноу)....

0
Underdog
06 Мая 2021, 19:36

Значит не все карты))))

1
aegur
06 Мая 2021, 18:54

а если не дождутся осечки?
у перца всё просто-нет титулов-нет работы))

0
Misha_diablo_football
06 Мая 2021, 18:56

если Реал останется без титула тогда Зидан точно уйдет!!!...

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