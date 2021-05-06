​Игроки «Реала» считают, что Зидан уйдёт

Футболисты «Реала» считают, что Зинедин Зидан покинет тренерский мостик команды в конце сезона. Об этом сообщает испанский филиал Goal.com со ссылкой на источники в раздевалке.

Отмечается, что футболисты «Реала» видят, насколько Зидан устал от напряжённого календаря, обилия травм и критики со стороны общественности.

Напомним, в среду «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Челси» в ответном полуфинале с результатом 0:2. Теперь мадридская команда сосредоточится на решении задачи по защите чемпионского титула Примеры. На текущую минуту «сливочные» идут в таблице вторыми, отставая от «Атлетико» на 2 очка.