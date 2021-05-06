​Игроки «Реала» считают, что Зидан уйдёт

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06 Мая 2021, 17:29,
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Футболисты «Реала» считают, что Зинедин Зидан покинет тренерский мостик команды в конце сезона. Об этом сообщает испанский филиал Goal.com со ссылкой на источники в раздевалке.
Отмечается, что футболисты «Реала» видят, насколько Зидан устал от напряжённого календаря, обилия травм и критики со стороны общественности.
Напомним, в среду «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Челси» в ответном полуфинале с результатом 0:2. Теперь мадридская команда сосредоточится на решении задачи по защите чемпионского титула Примеры. На текущую минуту «сливочные» идут в таблице вторыми, отставая от «Атлетико» на 2 очка.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
Bez Zidana real pokatitsia v propast@...
Зидана не уволят , он максимум сам может уйти. Слишком большая поддержка от перца к нему.
Не уйдет если выиграют Ла-лиги, а на данный момент все карты на руках у мадридцев побеждай все игры и жди отсечки от матрасников (которые будут гостить в Камп Ноу)....
Значит не все карты))))
а если не дождутся осечки?
у перца всё просто-нет титулов-нет работы))
если Реал останется без титула тогда Зидан точно уйдет!!!...