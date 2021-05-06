Азар извинился перед болельщиками «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар извинился перед болельщиками.

«Я хочу попросить прощения. Сегодня я прочитал много мнений о себе. Я ни в коем случае не хотел обидеть болельщиков «Реала». Я мечтал играть за этот клуб и приехал сюда за победами. Сезон ещё не закончился, мы должны биться за победу в чемпионате Испании! Вперёд, Мадрид!» - написал Азар в «Инстаграме».

Отметим, что СМИ и болельщики раскритиковали бельгийского футболиста после того, как его заметили улыбающимся в компании футболистов «Челси» после вчерашнего поражения.

30-летний форвард сыграл 18 матчей за «сливочных» во всех турнирах нынешнего сезона и забил три гола.