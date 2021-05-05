Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес ответил на вопрос о своем будущем.

«Не знаю, что произойдёт. Мои агенты проделывают невероятную работу, чтобы найти для меня лучший вариант продолжения карьеры. Я являюсь счастливчиком, потому что играю за клуб, за который болею с детства. Независимо от того, останусь ли я здесь, я навсегда останусь фанатом «Реала», - цитирует Васкеса The Athletic.

29-летний Васкес сыграл 34 матча за мадридский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал восемь голевых передач. Контракт испанца со «сливочными» истекает 30 июня 2021 года.