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Васкес ответил на вопрос о своем будущем

05 Мая 2021, 14:29,

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес ответил на вопрос о своем будущем.

«Не знаю, что произойдёт. Мои агенты проделывают невероятную работу, чтобы найти для меня лучший вариант продолжения карьеры. Я являюсь счастливчиком, потому что играю за клуб, за который болею с детства. Независимо от того, останусь ли я здесь, я навсегда останусь фанатом «Реала», - цитирует Васкеса The Athletic.

29-летний Васкес сыграл 34 матча за мадридский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал восемь голевых передач. Контракт испанца со «сливочными» истекает 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
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