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​«Реал» не думает о возможном уходе Зидана

09 Мая 2021, 14:47,

Руководители «Реала» не думают о возможном уходе Зинедина Зидана с должности главного тренера команды. Как сообщает AS, мадридский клуб не связывался с другими специалистами, хотя обязательно делал бы это, если бы была вероятность тренерской перестановки в межсезонье.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Зинедин Зидан может уйти с тренерского мостика из-за своей усталости.

В воскресенье вечером «Реал» может вырваться на вершину турнирной таблицы чемпионата Испании. Для этого команде Зинедина Зидана нужно обыграть «Севилью» на своём поле. Матч стартует в 22:00 по Москве.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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