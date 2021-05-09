​«Реал» не думает о возможном уходе Зидана

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09 Мая 2021, 14:47,
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Руководители «Реала» не думают о возможном уходе Зинедина Зидана с должности главного тренера команды. Как сообщает AS, мадридский клуб не связывался с другими специалистами, хотя обязательно делал бы это, если бы была вероятность тренерской перестановки в межсезонье.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Зинедин Зидан может уйти с тренерского мостика из-за своей усталости.
В воскресенье вечером «Реал» может вырваться на вершину турнирной таблицы чемпионата Испании. Для этого команде Зинедина Зидана нужно обыграть «Севилью» на своём поле. Матч стартует в 22:00 по Москве.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан