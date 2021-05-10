Бутрагеньо недоволен судейством в игре с «Севильей»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился впечатлениям от работы судейской бригады в поединке 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:2). Функционер остался недоволен назначением пенальти в ворота «сливочных» после игры рукой защитника Эдера Милитао.

«С нами уже случались подобные ситуации. В этот раз решение снова было принято не в нашу пользу. Этот пенальти имеет большое значение, он может сильно отразиться на борьбе за чемпионство», - приводит слова директора газета Marca.

«Реал» набрал 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. На первой позиции идет «Атлетико» с 77 баллами.