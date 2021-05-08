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​Зидан высказался об Азаре

08 Мая 2021, 19:27,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал скандальный эпизод со смехом Эдена Азара после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Азар извинился. Он не хотел никого обидеть, а это самое главное. Мы говорили с ним на днях, после матча. Он извинился передо мной, пред клубом, перед футболистами. Вопрос закрыт», - сказал Зидан на пресс-конференции.

Что касается возможной продажи Азара, о которой говорят СМИ, Зидан сказал следующее: «Сердце каждого нашего игрока принадлежит «Реалу». Пока что мы не видели того Азара, которого хотели бы видеть. Но я верю, что он добьётся успеха здесь».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар
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