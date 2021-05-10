Лопетеги: «Результат матча с «Реалом» оставил горький осадок»

Рулевой «Севильи» Хулен Лопетеги дал интервью после поединка с мадридским «Реалом» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы потеряли два балла, результат оставил очень горький осадок. В таких матчах не стоит приживаться к своим воротам, очень часто подобная стратегия приводит к неудаче.

Мне грустно за своих парней. Они очень сильно хотели победить «Реал». Горжусь командой, не собираюсь кого-то критиковать», - приводит слова специалиста газета Marca.

После 35 туров чемпионата Испании андалусийцы набрали 71 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице.