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Лопетеги: «Результат матча с «Реалом» оставил горький осадок»

10 Мая 2021, 09:29,

Рулевой «Севильи» Хулен Лопетеги дал интервью после поединка с мадридским «Реалом» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы потеряли два балла, результат оставил очень горький осадок. В таких матчах не стоит приживаться к своим воротам, очень часто подобная стратегия приводит к неудаче.

Мне грустно за своих парней. Они очень сильно хотели победить «Реал». Горжусь командой, не собираюсь кого-то критиковать», - приводит слова специалиста газета Marca.

После 35 туров чемпионата Испании андалусийцы набрали 71 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Хулен Лопетеги
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