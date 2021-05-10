Ракитич: «Реалу» не повезло, но судья правильно назначил пенальти»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал результат матча с мадридским «Реалом» (2:2).

«Он играли лучше во втором тайме, но мы боролись до последней минуты, нам противостояла одна из лучших команд Ла Лиги, мы хотим быть в списке топ-клубов.

Пенальти? На поле мне показалось, что это очевидный пенальти. Да, «Реалу» не повезло, но судья поступил правильно. Всё просто, если направление полета мяча меняется, а он летел в ворота, то без сомнений нужно ставить одиннадцатиметровый», - цитирует хорватского полузащитника Marca.

После 35 туров «Севилья» занимает четвертое место в чемпионате Испании.