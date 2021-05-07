«Реал» готов продать Азара всего за 50 млн евро

«Реал» устал от Эдена Азара и готов расстаться с бельгийцем будущим летом. Как сообщает ABC, мадридский клуб будет готов продать Азара всего за 50 миллионов евро.

На днях Эден Азар оказался под шквалом критики из-за своего смеха в компании игроков «Челси» после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. Накануне Азар извинился перед болельщиками за своё поведение.

Азар не впервые проявил непрофессионализм. Вскоре после своего перехода в «Реал» бельгийский вингер прибыл в расположение клуба с приличным лишним весом. Эден тогда заявил, что много ел, потому что «отпуск – это отпуск».