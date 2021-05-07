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«Реал» готов продать Азара всего за 50 млн евро

07 Мая 2021, 14:50,

«Реал» устал от Эдена Азара и готов расстаться с бельгийцем будущим летом. Как сообщает ABC, мадридский клуб будет готов продать Азара всего за 50 миллионов евро.

На днях Эден Азар оказался под шквалом критики из-за своего смеха в компании игроков «Челси» после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. Накануне Азар извинился перед болельщиками за своё поведение.

Азар не впервые проявил непрофессионализм. Вскоре после своего перехода в «Реал» бельгийский вингер прибыл в расположение клуба с приличным лишним весом. Эден тогда заявил, что много ел, потому что «отпуск – это отпуск».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
ингерман
07 Мая 2021, 15:18

ай.. 50 лям деревянных за него - многовато будет.. гоните уже из клуба этого-ашкинази на пару с перцем.. )))

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