Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Асенсио: «Реал» разочарован ничьей в матче с «Севильей»

10 Мая 2021, 10:32,

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио прокомментировал результат поединка против «Севильи» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Мы потеряли два очка, при этом наша команда максимально выложилась. Ничейный результат - это не то, к чему мы стремились. Этого не должно было случиться. Команда разочарована результатом. Впереди еще три игры, мы продолжим борьбу за титул», - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

После 35 туров испанской Примеры «королевский» клуб набрал 75 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Марко Асенсио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
pol-black
10 Мая 2021, 11:04

очко словили - и счастливы будьте!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола