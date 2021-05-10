Асенсио: «Реал» разочарован ничьей в матче с «Севильей»

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио прокомментировал результат поединка против «Севильи» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Мы потеряли два очка, при этом наша команда максимально выложилась. Ничейный результат - это не то, к чему мы стремились. Этого не должно было случиться. Команда разочарована результатом. Впереди еще три игры, мы продолжим борьбу за титул», - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

После 35 туров испанской Примеры «королевский» клуб набрал 75 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.