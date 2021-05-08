​Пике: «А «Реал» когда-нибудь выигрывал 4 матча подряд?»

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08 Мая 2021, 20:57,
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Ничья «Барселоны» и «Атлетико» (0:0) снизила шансы обеих команд на завоевание титула чемпиона Испании. В воскресенье вечером «Реал» может выйти на вершину турнирной таблицы Примеры. Это случится, если мадридцы обыграют дома «Севилью».
Учитывая сложившуюся турнирную ситуацию, именно «Реал» держит в своих руках судьбу чемпионства. Если команда Зинедина Зидана выиграет четыре оставшихся матча, то она завоюет титул.
Ситуацию прокомментировал защитник «Барселоны» Херард Пике.
«Реал»? А они когда-нибудь выигрывали 4 матча подряд? Думаю у нас будут шансы, если мы выиграем оставшиеся три поединка», - сказал Пике Cadena SER.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Херард Пике
посмотрел его вью на кадене. или у меня гугль переводит неверно, или местные редакторы притягивают его слова под желаемый смысл. он вроде как сказал, что хотел бы посмотреть, выигрывала ли какая нибудь команда 4 игры подряд?
Тряпка шакиры опять тупо негодуЭ )))
Дурак, балабол в прошлом году Реаловци выдали огненую концовку по моему 7-8 победных матчей, а Барса слилась...
огненная концовка - это выпрашиваемые пенальти и засчитанные голы из офсайдов? Барса концовку того сезона конечно провалила ,но и мадрид вытащил своё чемпионство через липовые голы.
ну а "дурак и балабол" говорит про нынешний мадрид, а не про команду концовки прошлого сезона. это если ты не понял...
да - например. в конце прошлого чемпионата.
так с тех пор год прошёл!
так я и не спорю. просто человек в тексте спросил - и ответ очевиден.
неа, ответ неочевиден. перевод просто некорректный. просто кому то хочется устроить здесь хайп. я привык проверять источники, чего и другим советую в подобных ситуациях.