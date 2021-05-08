​Пике: «А «Реал» когда-нибудь выигрывал 4 матча подряд?»

Ничья «Барселоны» и «Атлетико» (0:0) снизила шансы обеих команд на завоевание титула чемпиона Испании. В воскресенье вечером «Реал» может выйти на вершину турнирной таблицы Примеры. Это случится, если мадридцы обыграют дома «Севилью».

Учитывая сложившуюся турнирную ситуацию, именно «Реал» держит в своих руках судьбу чемпионства. Если команда Зинедина Зидана выиграет четыре оставшихся матча, то она завоюет титул.

Ситуацию прокомментировал защитник «Барселоны» Херард Пике.

«Реал»? А они когда-нибудь выигрывали 4 матча подряд? Думаю у нас будут шансы, если мы выиграем оставшиеся три поединка», - сказал Пике Cadena SER.