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Моуринью считает Кейна похожим на Бензема

02 Мая 2021, 10:54,

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выбрал наиболее похожего на форварда «шпор» Гарри Кейна футболиста из тех, кого тренировал.

- Это Бензема, - ответил португалец в интервью the Times. - Потому что Дидье Дрогба не был таким, так не играл и Златан Ибрагимович, а также и Ромелу Лукаку. Поэтому порой статистика далека от реальности.

Напомним, что Моуринью поработал в «Тоттенхэме» на протяжении последних 18 месяцев, а также тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Карим Бензема, Гарри Кейн
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