Моуринью считает Кейна похожим на Бензема

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выбрал наиболее похожего на форварда «шпор» Гарри Кейна футболиста из тех, кого тренировал.

- Это Бензема, - ответил португалец в интервью the Times. - Потому что Дидье Дрогба не был таким, так не играл и Златан Ибрагимович, а также и Ромелу Лукаку. Поэтому порой статистика далека от реальности.

Напомним, что Моуринью поработал в «Тоттенхэме» на протяжении последних 18 месяцев, а также тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.