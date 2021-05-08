Лопетеги: «Зидан - идеальный тренер для «Реала»

Наставник «Севильи» Хулен Лопетеги в преддверии поединка 35 тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» поделился мнением о главном тренере «сливочных» Зинедине Зидане.

«Мне нечего сказать, работа Зидана говорит сама за себя. Нельзя сомневаться в его тренерском таланте. Я считаю его идеальным наставником для «Реала», - приводит слова специалиста газета Marca.

Напомним, что встреча «Реала» и «Севильи» состоится в воскресенье, 9 мая. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

За четыре тура до окончания сезона «королевский» клуб занимает второе место в турнирной таблице, а андалусийцы располагаются на четвертой позиции.