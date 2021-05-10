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Карвахаль: «Пенальти в ворота «Реала» - это позор»

10 Мая 2021, 11:15,

Фланговый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль отреагировал на пенальти в матче 35-го тура Примеры против «Севильи». Поединок завершился вничью со счетом 2:2.

«Это позор», - гласит сообщение футболиста в сторис своего инстаграм-аккаунта.

Напомним, что рефери назначил 11-метровый удар в ворота «сливочных» после игры рукой защитника Эдера Милитао. Пенальти реализовал хорватский полузащитник Иван Ракитич.

После 35 сыгранных туров подопечные Зинедина Зидана занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на два пункта.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Дани Карвахаль
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