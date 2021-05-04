​Лукаку считает Бензема лучшим форвардом в мире

Чемпион Италии в составе «Интера» Ромелу Лукаку в программе La Tribune на бельгийском телеканале RTBF ответил на вопрос, кто является лучшим центральным нападающим в мире.

«Без всяких сомнений скажу – Бензема лучший в мире», - поделился своим мнением Лукаку, который 33 матчах Серии А в этом сезоне забил 21 гол и отдал 9 результативных передач на партнёров по команде.

Отметим, что Карим Бензема в 30 матчах текущего чемпионата Испании за «Реал» забил 21 гол и сделал 8 голевых пасов. Ещё 6 голов французский форвард записал на свой счёт в 9 матчах Лиги чемпионов.