Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Лукаку считает Бензема лучшим форвардом в мире

04 Мая 2021, 15:22,

Чемпион Италии в составе «Интера» Ромелу Лукаку в программе La Tribune на бельгийском телеканале RTBF ответил на вопрос, кто является лучшим центральным нападающим в мире.

«Без всяких сомнений скажу – Бензема лучший в мире», - поделился своим мнением Лукаку, который 33 матчах Серии А в этом сезоне забил 21 гол и отдал 9 результативных передач на партнёров по команде.

Отметим, что Карим Бензема в 30 матчах текущего чемпионата Испании за «Реал» забил 21 гол и сделал 8 голевых пасов. Ещё 6 голов французский форвард записал на свой счёт в 9 матчах Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Карим Бензема, Ромелу Лукаку
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
04 Мая 2021, 17:11

Ну про мир он конечно загнул , даже если брать текущий момент , но то что КР засрал карьеру половину игрокам Реала так это факт в том числе и Бензема , не будь этого пиарского противостояния Месси - КР у Бензема была бы другая статистика , как и Рамоса , Модрича и остальных

0
Ibray
04 Мая 2021, 15:26

Вот и с Лукаку видео попало в руки Бензема

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