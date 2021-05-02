Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте рассказал, кому посвящает чемпионство

02 Мая 2021, 20:15,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о чемпионстве.

«Я думаю, что тот шаг вперёд, который мы сделали в этом сезоне, привёл нас к титулу. Мы должны насладиться успехом, будем делать это в следующих четырех матчах.

Кому посвящаю чемпионство? Близким: жене, дочери, братьям. Я хочу поблагодарить и Габриеле Ориали, который очень важен для меня и оказывал влияние в последние несколько лет», - цитирует Конте Football Italia.

Отметим, что «Интер» стал чемпионом за четыре тура до конца турнира, за вторую строчку борются сразу несколько команд, в число которых входят «Милан», «Аталанта», «Наполи», «Ювентус» и «Лацио».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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