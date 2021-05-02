Конте рассказал, кому посвящает чемпионство

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о чемпионстве.

«Я думаю, что тот шаг вперёд, который мы сделали в этом сезоне, привёл нас к титулу. Мы должны насладиться успехом, будем делать это в следующих четырех матчах.

Кому посвящаю чемпионство? Близким: жене, дочери, братьям. Я хочу поблагодарить и Габриеле Ориали, который очень важен для меня и оказывал влияние в последние несколько лет», - цитирует Конте Football Italia.

Отметим, что «Интер» стал чемпионом за четыре тура до конца турнира, за вторую строчку борются сразу несколько команд, в число которых входят «Милан», «Аталанта», «Наполи», «Ювентус» и «Лацио».