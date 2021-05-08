​Конте: «Мы вернули «Интеру» авторитет»

В субботу «Интер» обыграл «Сампдорию» уже в статусе чемпиона Италии – 5:1. После игры комментарий дал главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

«Мы много работали, преодолевая проблемы, и теперь хотим насладиться этим моментом. За два года мы вернули «Интеру» - клубу, команде и болельщикам – авторитет. Я слишком много раз упускал свой шанс отпраздновать что-то в своей жизни, так что на этот раз хочу насладиться моментом в полной мере.

Проделанная за два года работа имеет большое значение, поскольку команда улучшилась не только на поле, но и с точки зрения трансферной стоимости. Сейчас наша команда гораздо более ценная по сравнению с той, которую я принял. Думаю, вложение в мой опыт окупилось», - сказал Конте Sky Sport Italia.