Моратти назвал трёх ключевых игроков «Интера»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти назвал трёх игроков «нерадзурри», которое оказали ключевое значение в борьбе за чемпионство.

«Я в восторге, приятные эмоции, но этот сезон был для меня более спокойным, потому что я больше не являюсь президентом.

Конте проделал феноменальную работу, руководство его поддерживало. Если бы мне пришлось назвать трёх ключевых игроков, то я бы сказал: «Лукаку, Барелла и Хакими». Во второй части сезона приятно удивил Эриксен, Ханданович был действительно хорош. Да, он допустил несколько ошибок, но фанаты должны простить их ему, потому что Самир играл феноменально в некоторых матчах», - цитирует Моратти La Repubblica.