Агент Бастони: «Мы договорились с «Интером» о продлении контракта»

Агент Туллио Тинти, представляющий интересы защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони, высказался о будущем своего клиента.

«Я уже договорился с руководством «Интера» о продлении контракта, теперь мы ждём ответа от владельцев. Бастони хочет остаться в клубе, он является фанатом «Интера». Чжан прилетел в Милан именно для того, чтобы урегулировать этот вопрос», - цитирует агента защитника Calciomercato.it.

22-летний Бастони сыграл тридцать восемь матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт итальянца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.