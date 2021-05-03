Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент Бастони: «Мы договорились с «Интером» о продлении контракта»

03 Мая 2021, 20:37,

Агент Туллио Тинти, представляющий интересы защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони, высказался о будущем своего клиента.

«Я уже договорился с руководством «Интера» о продлении контракта, теперь мы ждём ответа от владельцев. Бастони хочет остаться в клубе, он является фанатом «Интера». Чжан прилетел в Милан именно для того, чтобы урегулировать этот вопрос», - цитирует агента защитника Calciomercato.it.

22-летний Бастони сыграл тридцать восемь матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт итальянца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Алессандро Бастони
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола