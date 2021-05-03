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«Интер» ведёт переговоры с Перишичем о продлении контракта

03 Мая 2021, 22:51,

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может остаться в миланском клубе.

Как сообщает FCInterNews, руководство «нерадзурри» ведёт переговоры с хорватским футболистом о продлении контракта. Стороны обсуждают новое соглашение, которое будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Отмечается, что зимой Перишич отклонил предложение «Герты», полузащитник считает, что способен стать ключевым игроком «Интера».

32-летний Перешич сыграл тридцать девять матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Контракт хорвата с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Иван Перишич
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