Манчини: «Интер» заслужил Скудетто»

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03 Мая 2021, 20:12,
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о чемпионстве «Интера».
«Интер» заслужил Скудетто, у них большой отрыв от второго места, они сильно прибавили в 2021 году. Конте умеет выжимать из игроков максимум, в долгосрочной перспективе это очень важно.
Прогресс Дармиана? Он провёл хороший сезон, но, к сожалению, я не могу вызвать в сборную больше 26 игроков», - цитирует Манчини Rai TG Parlamento.
«Интер» стал чемпионом за четыре тура до конца, второе место занимает «Аталанта», которая опережает «Аталанту» и «Ювентус» лишь по дополнительным показателям, на пятой строчке расположился «Наполи».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Роберто Манчини