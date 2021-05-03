Манчини: «Интер» заслужил Скудетто»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о чемпионстве «Интера».

«Интер» заслужил Скудетто, у них большой отрыв от второго места, они сильно прибавили в 2021 году. Конте умеет выжимать из игроков максимум, в долгосрочной перспективе это очень важно.

Прогресс Дармиана? Он провёл хороший сезон, но, к сожалению, я не могу вызвать в сборную больше 26 игроков», - цитирует Манчини Rai TG Parlamento.

«Интер» стал чемпионом за четыре тура до конца, второе место занимает «Аталанта», которая опережает «Аталанту» и «Ювентус» лишь по дополнительным показателям, на пятой строчке расположился «Наполи».