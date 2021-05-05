Ло Монако: «Приглашая Моуринью, готовьтесь к кровавой бане на трансферном рынке»

Бывший спортивный директор «Катании» Пьетро ло Монако продолжает критиковать Жозе Моуринью, который возвращается в Италии для работы с «Ромой».

- Я этого совсем не ожидал, потому что все газеты писали о Маурицио Сарри, и это было бы более логично в качестве продолжения стиля, который прививал команде Паулу Фонсека, - цитирует ло Монако сайт Джанлуки ди Марцио.

- Не понимаю такую любовь владельцев «Ромы» к португальскому футболу. При всем уважении к нем не думаю, что он лучше итальянского. В любом случае, если подписываете тренером Моуринью, готовьтесь к кровавой бане на трансферном рынке. Жозе нужна его команда, игроки определенного уровня, который в «Роме» сейчас нет», - добавил ло Монако.

Напомним, что в Италии Моуринью ранее тренировал «Интер».