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Немотивированный «Интер» забил пять мячей в ворота «Сампдории»

08 Мая 2021, 20:53,

После завоевания Скудетто миланский «Интер» не расслабляется. Уже  в ранге чемпиона команда Антонио Конте принимала «Сампдорию» и забила середняку полную сетку мячей. Удар Роберто Гальярдини и дубль Алексиса Санчеса позволили миланцам уверенно вести в счете еще до перерыва, а во втором тайме забили также Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес с пенальти - 5:1.

Протокол игры  
Интер Милан 5:1 Сампдория
(1:0) Гальярдини Роберто 4'    
(2:0) Санчес Алексис 26'    
    35' Кейта Бальде (2:1)
(3:1) Санчес Алексис 36'    
(4:1) Пинамонти Андреа 62'    
(5:1) Мартинес Лаутаро 70'    
Ханданович Самир Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Бастони Алессандро Хакими Ашраф Гальярдини Роберто   61' (Барелла Николо (   61') Весино Матиас Эриксен Кристиан   56' (Брозович Марсело (   56') Янг Эшли Мартинес Лаутаро   73' (Сенси Стефано (   73') Санчес Алексис   55' (Пинамонти Андреа (   55')
Запасные: Де Врей Стефан Перишич Иван Шкриньяр Милан Паделли Даниэле Лукаку Ромелу Дармиан Маттео Раду Йонуц
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Тонелли Лоренцо   31'   46' (Дамсгор Миккель (   46') Колли Омар Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио Торсби Мортен   46' (Йосида Майя (   46') Адриен Силва   68' Янкто Якуб   46' (Верре Валерио (   46') Рамирес Гастон   46' (Экдаль Альбин (   46') Кейта Бальде   73' (Квальярелла Фабио (   73')
Запасные: Лерис Мехди Феррари Алекс Летица Карло Габбьядини Маноло Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер Торрегросса Эрнесто
08 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Сампдория
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Комментарии (2)
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1
mansur005
08 Мая 2021, 21:25
Забавно, почему-то перед матчем думалось, что будет ватокат и боевая ничейка, а тут вон оно как, сыграли даже лучше чем до чемпионства
0
Карыч Кар
08 Мая 2021, 21:20

Дас ист гут!

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