Немотивированный «Интер» забил пять мячей в ворота «Сампдории»

После завоевания Скудетто миланский «Интер» не расслабляется. Уже в ранге чемпиона команда Антонио Конте принимала «Сампдорию» и забила середняку полную сетку мячей. Удар Роберто Гальярдини и дубль Алексиса Санчеса позволили миланцам уверенно вести в счете еще до перерыва, а во втором тайме забили также Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес с пенальти - 5:1.