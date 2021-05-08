Немотивированный «Интер» забил пять мячей в ворота «Сампдории»

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08 Мая 2021, 20:53,
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После завоевания Скудетто миланский «Интер» не расслабляется. Уже в ранге чемпиона команда Антонио Конте принимала «Сампдорию» и забила середняку полную сетку мячей. Удар Роберто Гальярдини и дубль Алексиса Санчеса позволили миланцам уверенно вести в счете еще до перерыва, а во втором тайме забили также Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес с пенальти - 5:1.
Протокол игры
|Интер Милан
|5:1
|Сампдория
|(1:0) Гальярдини Роберто 4'
|(2:0) Санчес Алексис 26'
|35' Кейта Бальде (2:1)
|(3:1) Санчес Алексис 36'
|(4:1) Пинамонти Андреа 62'
|(5:1) Мартинес Лаутаро 70'
Ханданович Самир • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф • Гальярдини Роберто 61' ( Барелла Николо ( 61') • Весино Матиас • Эриксен Кристиан 56' ( Брозович Марсело ( 56') • Янг Эшли • Мартинес Лаутаро 73' ( Сенси Стефано ( 73') • Санчес Алексис 55' ( Пинамонти Андреа ( 55')
Запасные: Де Врей Стефан • Перишич Иван • Шкриньяр Милан • Паделли Даниэле • Лукаку Ромелу • Дармиан Маттео • Раду Йонуц
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Тонелли Лоренцо 31' 46' ( Дамсгор Миккель ( 46') • Колли Омар • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио • Торсби Мортен 46' ( Йосида Майя ( 46') • Адриен Силва • 68'Янкто Якуб 46' ( Верре Валерио ( 46') • Рамирес Гастон 46' ( Экдаль Альбин ( 46') • Кейта Бальде 73' ( Квальярелла Фабио ( 73')
Запасные: Лерис Мехди • Феррари Алекс • Летица Карло • Габбьядини Маноло • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер • Торрегросса Эрнесто
08 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Сампдория
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