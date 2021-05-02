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Куртуа рассказал о своих мечтах

02 Мая 2021, 19:43,

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своих мечтах.

«Хочу выиграть Лигу чемпионов, потому что в ней всё решают мелкие детали. Завоевать такой трофей с «Реалом» и выиграть что-то со сборной Бельгии – это именно то, чего мне не хватает, надеюсь, что всё ещё впереди», - цитирует Куртуа As.

28-летний бельгийский голкипер выступает за «Реал» с августа 2018 года, в нынешнем сезоне он сыграл сорок шесть матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил тридцать восемь голов. Контракт Куртуа с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в семьдесят пять миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Тибо Куртуа
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Комментарии (3)
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2
fireland
02 Мая 2021, 19:58

Надеюсь ЛЧ возьмет Челси, и крыса задохнется от зависти

1
Misha_diablo_football
02 Мая 2021, 20:25

Уж лучше англичане чем Реал или ПСЖ...

2
Alex1972
02 Мая 2021, 19:56

Укоротить нос...

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