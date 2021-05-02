Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своих мечтах.

«Хочу выиграть Лигу чемпионов, потому что в ней всё решают мелкие детали. Завоевать такой трофей с «Реалом» и выиграть что-то со сборной Бельгии – это именно то, чего мне не хватает, надеюсь, что всё ещё впереди», - цитирует Куртуа As.

28-летний бельгийский голкипер выступает за «Реал» с августа 2018 года, в нынешнем сезоне он сыграл сорок шесть матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил тридцать восемь голов. Контракт Куртуа с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в семьдесят пять миллионов евро.