«Реал» на 90-й минуте спас игру против «Севильи»

В центральном матче 35-го тура Ла Лиги «Реал» играл против «Севильи» и быстро открыл счёт, правда, гол Карима Бензема отменили из-за офсайда, а в середине первого тайма уже «Реал» пропустил после удара Фернандо из пределов штрафной. Соперники обменивались опасными уколами, и спустя 45 минут уже мадридцы праздновали успех после прицельного удара Маркоса Алонсо. А все в этой игре снова решило вмешательство ВАРа, Карим Бензема заработал пенальти, но видеосистема помогла его отменить, ведь ранее была игра рукой у других ворот, 11-метровый в пользу гостей реализовал Иван Ракитич. Но это был еще не конец. На 90-й минуте нещадно раскритикованный после игры с «Челси» Эден Азар позволил «Реалу» вырвать ничью - Тони Кроос забил бильярдного «свояка» от пятки Азара - 2:2.

За три тура до финиша «Реал» с «Барселоной» в двух очках позади «Атлетико».