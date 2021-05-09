«Реал» на 90-й минуте спас игру против «Севильи»

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09 Мая 2021, 23:54,
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В центральном матче 35-го тура Ла Лиги «Реал» играл против «Севильи» и быстро открыл счёт, правда, гол Карима Бензема отменили из-за офсайда, а в середине первого тайма уже «Реал» пропустил после удара Фернандо из пределов штрафной. Соперники обменивались опасными уколами, и спустя 45 минут уже мадридцы праздновали успех после прицельного удара Маркоса Алонсо. А все в этой игре снова решило вмешательство ВАРа, Карим Бензема заработал пенальти, но видеосистема помогла его отменить, ведь ранее была игра рукой у других ворот, 11-метровый в пользу гостей реализовал Иван Ракитич. Но это был еще не конец. На 90-й минуте нещадно раскритикованный после игры с «Челси» Эден Азар позволил «Реалу» вырвать ничью - Тони Кроос забил бильярдного «свояка» от пятки Азара - 2:2.
За три тура до финиша «Реал» с «Барселоной» в двух очках позади «Атлетико».
|Реал Мадрид
|2:2
|Севилья
|22' Фернандо Режес (0:1)
|(1:1) Асенсио Марко 67'
|78' Ракитич Иван (1:2)
|(2:2) Карлос Диего Сантос 90'
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Севилья
эх, чуть-чуть не дотерпели севильцы.
я вот чего не пойму
почему когда команда в примере забивает, надо жаться к воротам, говоря сопернику - на, подходи, бей
почему нельзя прессинговать с середины поля чтобы соперник и близко до штрафной не дошел, а заодно и контратаковать с ходу
это же ежу понятно
Очень интересно. Но при этом все гранды Ла лиги очень сильно сдали. Кроме Севильи. Но она и не гранд. Жаль. на последних минутах упустила все в играх с Атлетиком и Реалом. С такой игрой немудрено, что в Европе нет былых успехов.
Ничья в пользу "Атлетико" Мадрид - путь к чемпионству "матрасникам" уже не приоткрыт, а открыт на все 99%. "Севилья" зачем-то отказалась от активной игры, которую она демонстрировала в первом тайме, и стала играть на удержание счёта во втором. И чуть ни поплатилась за это! Но - положа руку на сердце - "Реал" в этом сезоне не показывал в большинстве матчей чемпионскую игру, а потому, если не станет чемпионом, то это не будет выглядеть случайностью((
Атлетико, Барса и Реал как будто в этом сезоне имеют позади два проведённых чемпионата, а их соперники по одному. Разница в физике видна невооружённым глазом.
Мадрид не привык к такому судейству.)))
Не думал, что Реал поддержит Барсу в неоправданных потерях, но вот.
Невероятно, но всё ещё именно всё может произойти в борьбе за золото.
не нога Азара, поддержали бы ещё больше.
расстройство дикое от фантастически закрученой интриги в матче , первый тайм Реал провалили уже в который раз кстати , Кросс был очень хорош , пенальти позор футбола , но зато показал как ТАЩАТ Реал , Давно , вернее что ВООБЩЕ НЕ ПОМНЮ , такой зарубы в Ла Лиге .. но мат был очень интересным !!!
Не заслуживают чемпионства не Реал, не Барса не Атлетико. Жаль Севилья уже не дотянет. Чемпионство чуть ли не на газоне лежит, а никто забирать не хочет. Не удивлюсь, что в трех турах еще потеряют очки все трое претендентов.
лучше вроде по соперникам у Барсы , а Реалу еще бодатся с Виляреалом , тем тоже как бы по барабану , но принципиально не дадут легко выиграть
Злая Гранада ждет Реал))) Боюсь так потрепают Лысого, что для басков и подводников ничего не оставят))
не удивлюсь ,если окончим к примеру 85-85-85 очков у всех..и РМ выиграет из за личных встреч...
Не все потеряно, матрасы в следующем туре с Сосьедадом еще играть. А те команда агресивная, могут и порвать матрас.
я про это и говорю....вроде в истории ЛА лиги точно не было ,что бы 3 команды с одинаковым кол-вом очков заканчивали.....а такое вот в этом сезоне очень может быть...не факт..но может.
Допрыгался всетаки Зидан со своим бабуином винисиусом. Ну подавись тогда ..варь !!! Весь сезон коту под хвост.
был у него звездный час. Увы. пришелся он на игру с Ливерпулем(( и все на этом. он снова стал Дембеле 2:0 (вчера тот Такой момент запорол).
За 2 года всего одна игра (с Ливером) . Показатель что надо)))
заметь как его прям НАСИЛЬНО ВЫПУСКАЕТ...видно же ,что он никакущий...обычный бегунок..ему бы в АПЛ или в ПСЖ играть против дворовых команд...а тут просто БЕГАЕТ и всё..пасса дать не может...а про удары..это уже смешно))
какая ему там АПЛ?))) смешно. Если условный Бернли разве что. Но он и в условной Уэске будет к месту)
Да хоть в мадридский зоопарк отдадут, только небыло бы его в Реале))