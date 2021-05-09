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​Рамос может не сыграть до конца сезона

09 Мая 2021, 12:43,

В субботу «Реал» сообщил об очередной травме защитника и капитана команды Серхио Рамоса. У футболиста был выявлен тендиноз полуперепончатой мышцы бедра. Журналисты испанского издания AS связались со специалистом из области медицины, чтобы иметь возможность понять, как долго не сможет играть Рамос.

Директор Гонсалес сообщил, что сама травма не так серьёзна, однако с учётом возраста Рамоса ему может понадобиться дополнительное время на восстановление. Высока вероятность того, что до конца сезона капитан «Реала» на поле не появится.

Напомним, что Серхио Рамос только недавно восстановился после повреждения, из-за которого пропустил весь апрель.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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