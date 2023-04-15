Перишич хочет вернуться в «Интер»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Иван Перишич хочет вернуться в миланский «Интер», который покинул прошлым летом на правах свободного агента. О желании футболиста сообщает Tuttosport.

Перишич прошлым летом получил приглашение в «Тоттенхэм» от главного тренера Антонио Конте, с которым ранее работал в «Интере». Итальянец недавно был уволен с поста наставника «шпор», после чего Иван всерьёз задумался об уходе. Перишичу не нравится игра в Англии и он хотел бы вернуться в «Интер».

В этом сезоне Перишич отметился голом и шестью результативными передачами в Английской премьер-лиге. В миланском «Интере» хорват в совокупности провёл 6 сезонов.